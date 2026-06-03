MAGINON HD-LED-Projektor Modell LP-502

Ich habe mir den oben genannten Beamer bei Aldi am Montag gekauft. Der soll Baugleich mit einem aus China für knapp 20€ (Magcubic HY300) sein. Meiner hat 39,99€ gekostet.

https://www.aldi-nord.de/produkt/hd-led-projektor-1040207.html

Ins Internet werde ich den nicht lassen. Da gab es letztes Jahr ja Meldungen über Malware die bei den günstigen Teilen drauf sein soll.

Mal sehen wie er sich beim Fußball schlagen wird. Klar bei ca. 40€ kann ich nicht viel erwarten. Der Lüfter soll laut sein und die Lautsprecher nicht so prall. Man kann aber welche anschließen, aber wenn ich daran denke das ein Beamer früher locker 4-stellig gekostet hat und gerne bei mir in der Schule geklaut wurde, dann finde ich es doch erstaunlich was man heute für wenig Geld bekommt.