Für die Formel1-Fans...

Da Sky ja jetzt zur RTL-Gruppe gehört, kann man die Formel1 im Free-TV schauen.

https://www.bild.de/sport/mehr-sport/schon-dieses-wochenende-formel-1-zurueck-im-free-tv-6a1ed8cf8777b4bfe1a262ec

Intro überträgt es auch...

Natürlich mit den üblichen Werbeblöcken, aber besser als nichts!

In Monaco dürfte es zur Sache gehen zwischen Ferrari und Mercedes...

Man darf gespannt sein.

Gruß