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Für die Formel1-Fans...

gast1000 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles

Da Sky ja jetzt zur RTL-Gruppe gehört, kann man die Formel1 im Free-TV schauen.

https://www.bild.de/sport/mehr-sport/schon-dieses-wochenende-formel-1-zurueck-im-free-tv-6a1ed8cf8777b4bfe1a262ec

Intro überträgt es auch...

Natürlich mit den üblichen Werbeblöcken, aber besser als nichts!

In Monaco dürfte es zur Sache gehen zwischen Ferrari und Mercedes...

Man darf gespannt sein.

Gruß 

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Danke für diesen heißen Tipp! Andere schauen Fußball, ich eben Formel 1 und da ich keinen Bezahlsender abonniert habe, ist das für mich wie Weihnachten.

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gast1000 AlfUlm „Danke für diesen heißen Tipp! Andere schauen Fußball, ich eben Formel 1 und da ich keinen Bezahlsender abonniert habe, ...“
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Freut mich für Dich!Lachend

Ich weiß auch nur, dass ein Fußball rund ist und das war es Zwinkernd

Formel 1 ist der einzige Sport, den ich seit Jahren schaue.

Früher auch die DTM, aber die ist mittlerweile schrottig...

Gruß

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sea AlfUlm „Danke für diesen heißen Tipp! Andere schauen Fußball, ich eben Formel 1 und da ich keinen Bezahlsender abonniert habe, ...“
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Das österreichische Fernsehen (ORF 1 oder ORF 2) überträgt etwa jedes zweite F1-Rennen komplett.

Das Schweizer Fernsehen (entweder SRF 2 oder SRF Info) überträgt jedes Rennen!

Ob Du diese Sender empfangen kannst, weiss ich nicht. Bei mir in der Schweiz klappt das auch ohne Abo. tadellos.

F1 gucke ich, seit dies regelmässig übertragen wird. Das war meiner Erinnerung nach so um 1980. Das allererste Rennen (eine Teilaufzeichnung, garantiert in schwarzweiss Zwinkernd) schaute ich mit meinem Vater. Das war der GP von Monaco 1967. Das war die letzte Saison ohne Flügel.

Im Gegensatz zu @gast1000 finde ich die DTM mega spannend (Sender ProSieben). Teils beinharte Kämpfe Rad-an-Rad ohne Ende. Dass es - im Gegensatz zu früheren Zeiten - keine mehrheitlich deutsche Meisterschaft mehr ist, sowohl von den Autos als auch den Fahrern her, stört mich nicht.

Wie auch immer - viel Vergnügen dieses WE! Lachend

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