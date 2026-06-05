Für die Formel1-Fans...

Das österreichische Fernsehen (ORF 1 oder ORF 2) überträgt etwa jedes zweite F1-Rennen komplett.
Das Schweizer Fernsehen (entweder SRF 2 oder SRF Info) überträgt jedes Rennen!
Ob Du diese Sender empfangen kannst, weiss ich nicht. Bei mir in der Schweiz klappt das auch ohne Abo. tadellos.
F1 gucke ich, seit dies regelmässig übertragen wird. Das war meiner Erinnerung nach so um 1980. Das allererste Rennen (eine Teilaufzeichnung, garantiert in schwarzweiss ) schaute ich mit meinem Vater. Das war der GP von Monaco 1967. Das war die letzte Saison ohne Flügel.
Im Gegensatz zu @gast1000 finde ich die DTM mega spannend (Sender ProSieben). Teils beinharte Kämpfe Rad-an-Rad ohne Ende. Dass es - im Gegensatz zu früheren Zeiten - keine mehrheitlich deutsche Meisterschaft mehr ist, sowohl von den Autos als auch den Fahrern her, stört mich nicht.
Wie auch immer - viel Vergnügen dieses WE!