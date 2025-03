https://www.amazon.de/VR-Radio-WLAN-Radio-WLAN-HiFi-Tuner-Internetradio-DAB-FM-Tuner/dp/B0CHWMD1Z9?ie=UTF8

Frage: Was haltet ihr von diesem Teil? Ich bin der Meinung, daß es für den Preis nix vernünftiges sein kann. Hergestellt in China, und wird von Pearl vertrieben. Ich will das eigentlich über einen Pioneer Verstärker A-40AE laufen lassen. Aber ich frage mich,wozu dann an dem Teil ein Lautstärkeregler ist? Die Lautstärke müßte man doch über den Verstärker regeln können