Teufel Ultima 40 Lautsprecher

Moin!

Ich habe mir die oben genannten Lautsprecher bestellt. Die haben überall gute bis sehr gute Bewertungen bekommen, und wurden in den höchsten Tönen gelobt. Darunter auch von Chip. In verschiedenen Foren jedoch werden sie als Schrott usw. bezeichnet. Mir ist natürlich schon bewußt, daß ich in der Preisklasse keine High-End Boxen erwarten kann. Ich will sie an einen Pioneer A-40AE Verstärker anschließen,und Musik über einen Marantz CD6007 hören. Hat jemand von euch diese Boxen oder kann was dazu sagen? Ich kann mir nicht vorstellen,daß die wirklich so schlecht sein sollen, weil alle Testberichte davon schwärmen.