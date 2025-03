Phillips dBox II - Infos benötigt

Hallo Alibaba,

ich kenne mich mit der dBox überhaupt nicht aus, deswegen ist meine Antwort nur unter Vorbehalt zu verstehen. Ok?

In dem folgenden Wikipedia-Artikel heißt es:

"Weil das Gerät bauartbedingt auf die SD-Fernsehauflösung beschränkt ist und daher kein HD-Empfang möglich ist, nimmt diese Nutzungsvariante ab."

Link: https://de.wikipedia.org/wiki/D-box

Auf einer anderen Seite steht:

"Die ARD hat am 7. Januar 2025 die Verbreitung per Satellit in SD-Qualität von Das Erste sowie aller Dritten Fernsehprogramme der Landesrundfunkanstalten eingestellt."

Link: https://www.ard-digital.de/empfang/fernsehen-per-satellit

Ich fürchte, aus deinem Vorhaben wird nichts.

Zu den Themen "Senderdurchlauf" und "Tastatur-Beschreibung" kann ich nichts sagen.

Gruß