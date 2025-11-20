Güntstiger TV 32 Zoll JTCS32H39323FL

Für 76,50€ (69€+7,50€ Versand) gibt es direkt bei JTC einen Fernseher. Ich habe mir letztes Jahr so einen gekauft. Probleme mit der Software habe ich nicht. Bei mir war er als PC-Monitor gedacht. Damals habe ich aber 96,50€ (89+7,50) bezahlt.
Als PC-Monitor taugt er aber wegen der geringen Auflösung (1366x768) nicht. Zum Beispiel konnte der TAN-Generator den QR-Code nicht erkennen, aber als reiner TV ist er gut. Der Ton ist eben wie er bei solchen günstigen TV's ist. Befriedigend.
Bei mir hat es sich damals auch um B-Ware gehandelt. Meiner war aber neu.
https://jtc-24.de/schnaeppchenmarkt/b-ware/led-tv/1440/sonderverkauf-32-hd-smart-tv/fernseher-jtcs32h39323fl-vidaa-triple-tuner-b-ware
PRODUKTMERKMALE
• 80 cm / 32” (31.5”) Bildschirmdiagonale
• HD 1366 x 768
• Dynamischer Kontrast: 1.000.000:1
• Helligkeit: 180 cd/m²
• Reaktionszeit: 8 ms
• Triple Tuner: DVB-T2 HD/-S2/-C
• Bildwiederholungsrate: 60 Hz
SOUND
• Lautsprecher: 2 x 8 Watt
• Dolby Digital Plus™
• AC-4 Audio Decoder
ANSCHLÜSSE
• 3 x HDMI (CEC, ARC) 1.4 HDCP 1.4 • 2 x USB 2.0 • CI+ • RF (TV) • RF (Satellit) • Composite/CVBS + Audio In • LAN (RJ45) • Optical • Kopfhörerausgang
SMART TV SYSTEM
• Prozessor: Quad Core
• Betriebssystem: Linux 4.19 (Vidaa)
• HbbTV 2.0 • LAN / WLAN
• RAM: 1 GB • NAND Flash: 4 GB
• Miracast WiFi Display • DLNA
• Div. vorinstallierte Apps: Netflix, Youtube, Disney+, Prime Video, u.v.m.
BASISFUNKTIONEN
• USB-Mediaplayer • EPG • Untertitel • Teletext • Kindersicherung • Sleep Timer • Hotelmodus • Autom. Kanalsuche
LEISTUNGSDATEN
• Energieeffizienzklasse E
• Energieverbrauch: 26 kWh/1000h
• Leistungsbedarf: max. 56 Watt
• Leistungsaufnahme im Standby: 0,3 Watt
• Betriebstemperatur: -5°C - 45°C
• Stromversorgung: AC 100-240 V, 50/60 Hz
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
• Abmessungen mit Standfuß: 719,2 (B) x 205 (T) x 471,5 (H) mm
• Abmessungen ohne Standfuß: 719,2 (B) x 81,6 (T) x 422,5 (H) mm
• Nettogewicht: 3,25 kg
• Abmessungen Verpackung: 788 x 108 x 485 mm
• Gewicht inkl. Verpackung: 4,3 kg
• VESA: 100 x 100