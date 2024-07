welche Soundbar zu diesem SONY-Smart TV?

Liebe Gemeinde,

nach langem Grübeln und Lesen von Tests habe ich endlich gestern einen Nachfolger für meinen 14 Jahre alten SAMSUNG bestellt.

Es ist ein Sony KD-43X80L LED-Fernseher (108 cm/43 Zoll, 4K Ultra HD, Google TV, Smart-TV, HDR, X1-Prozessor, BRAVIA CORE, Triluminos Pro, Gaming-Menü, HDMI 2.1),

der bei Stiftung Warentest fürs Bild ++ (sehr gut) bekommen hat. Bei Ton hat er + (gut).

Jedoch wird eine passende Soundbar einen besseren Klang vermitteln.

Bluetooth wäre schon schön, die Soundbar mit auf die Terrasse nehmen und über iPhone etwas hören.

Aber was passt gut zu dem SONY? Bin leider keine 49, sondern von 49, und die techn.Entwicklung will nicht mehr so flott in meine Birne.

Von SONY sehe ich eine Soundbar für € 139,00 (OTTO-Versand) : Sony HT-SF150 Stereo Soundbar (Bluetooth, 120 W, Verbindung über HDMI, Bluetooth, USB, TV Soundsystem)

Was denkt der Experte? Danke im Voraus.