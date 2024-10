Hallo,

viele öffentlich-rechtliche Sender werden demnächst nur noch in HD-Qualität ausgestrahlt.

Die Verträge mit den Kabelanbietern lauten aber so, dass die Sender in SD und HD verfügbar sind. Was ist mit diesen Verträgen, die viele ja vor kurzem wegen einer Gesetzesänderung abgeschlossen haben?

Sind die nicht mehr gültig? Sind die Anbieter zur Umwandlung von HD in SD verpflichtet, um die Verträge zu erfüllen?

Und wie ist das mit dem Rundfunkbeitrag, wenn nichts mehr empfangbar ist?