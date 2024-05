LG-TV 55C31 LA: Stiftung Warentest schreibt Ton: ++ aber nein...

Hallo Albert Jan Jansen, danke für Ihre Anfrage!



Sie können die vollständige und unbenutzte Ware innerhalb von 14 Tagen in Ihrem Markt vor Ort zurückgeben.



Bringen Sie dafür einfach Ihren Kassenbon mit.



Bitte Bedenken Sie, dass es eine Kulanzentscheidung des Marktes ist und dieser die Rücknahme verweigern kann.



Bis bald in einem unserer Märkte oder in unserem Onlineshop.



Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag.