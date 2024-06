ich habe seit gestern die neue GigaTV Home Sound Box. Und was soll ich sagen? Ich habe es schon bereut. Die Boxen werden meiner Meinung nach von mal zu mal schlechter. Es ist noch nicht mal ein Menü,wo man den Signalpegel und die Frequenz abfragen kann. Bei Aufnahmen lassen sich selbst auf SD -Sendern bei manchen Programmen nicht mehr vorspulen, so daß man der dämliche Werbung ausgesetzt ist. Aber der EPG toppt ja alles. geht man die Programmübersicht durch, springt das hin und her, und auch wenn es zum Beispiel 22 Uhr ist,springt es beim nächsten Programm wieder zurück,so daß man plötzlich wieder um die Mittagszeit ist. Eigentlich will ich ja schauen was kommt,und nicht was schon gesendet wurde. Hat noch jemand diese Box, und hat auch diese Probleme? Oder habe ich ein defektes Gerät erwischt?