Smart-TV und Gigabox

Ich habe mir einen neuen Smart-TV zugelegt. Im Moment läuft der über die Gigabox von Vodafone.Das heißt also,das Antennenkabel geht in die Box,und von dort aus weiter in den Smart-TV. Das Gerät kann ich also nur über die Gigabox steuern,es sei denn,ich stecke das Antennenkabel direkt in den TV.Da habe ich eine schönere Benutzeroberfläche,und mehr Funktionen. Dadurch habe ich aber den Nachteil,daß ich Sendungen über die Gigabox nicht mehr aufzeichnen kann.Deshalb würde ich gerne beides anschließen,sa daß ich über das Menüe TV oder den HDMI-Eingang wählen kann. Hätte jemand einen Vorschlag,wie das zu lösen wäre?.Gibt es vielleicht so etwas ähnliches,wie für den PC einen USB-Hub? Halt nur für die Antennenbuchse? Es ist zwar auch möglich,über den Smart-TV Sendungen aufzuzeichnen,aber bisher weiß ich noch nicht wie,und dann bräuchte ich auch noch eine SSD als Speichermedium.

Die Gigabox samt Fernbedienung ist der letzte Schrott.