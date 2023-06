Hallo, ich wollte heute Fußball auf Sat1 schauen. Da sollte ich mich mit Email-Adresse und Passwort anmelden. Ich hatte mit diesem Sender auf dem PC noch nie etwas zu tun gehabt. Was sollt ich also tun? Ich habe von mir aus ein beliebiges PW eingegeben, das aber als falsch bezeichnet wurde. Ich konnte also die gewünschte Sendung nicht sehen.

So ging es mir auch schon bei anderen Sendern. Was soll ich betreff Passwort tun, um in die gewünschte Sendung zu kommen?

Ebo