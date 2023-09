Netzwerk-Kabel für tausende Euro ..

hi

Jetzt sind die High Ender noch auf den Netzwerk Zug aufgesprungen ..

Es existieren wirklich Internetseiten oder Händler die anscheinend

Netzwekkabel anbieten die > 2200 Euro kosten!

Die sollen irgendwie besser klingen als

technisch über jeden physikalischen Zweifel erhabene normale .

Nun kann ja gedacht werden:

Macht doch nichts - wird sowieso nicht gekauft.

Bei einer versehentlichen Lieferung wurde mir ein fetter Netzstecker

für über 1500 Euro geliefert.

Soll angeblich jede bestehende Anlage entscheidend verbessern.

-- Ebenso gut könnte es irgendwo mitten in die Wand eingebaut werden

Bei Netzwerk-kabeln wurde vergessen ..

Das Signal ist vorher x mal durch ganz schnöde Server kabel gelaufen!

Aktuell wird Hifi und High End im Hause nicht selten vom PC aus gemacht

und wenn nicht sind die Preise einiger aktueller High End Streamer schon eine Unverschämtheit .......

Habe aktuell mal verschiedene High End Monitore mit Beryllium, Keramic, sowie Magneostaten an einer billigen no Name Endstufe der Unterklasse getestet - Bluestream 500

für 37 Euro vom Abverkauf getestet.

Die hat erstaunlich neutral, räumlich und klar gespielt.

Wenn die Aufnahme gut war.

Die angegebenen Wattzahlen sind natürlich Phantasiedaten schafft aber mehr als so einige esotherische High End Stufen.

Eine geliehene High end Box mit fiesen Impedanzminimum hat zwar die Beleuchtung der billigen Endstufe blinken lassen aber immer noch recht gut gespielt.

Der "Verleiher" der High End Lautsprecher hat richtig teure Komponenten zuhause

mir aber versichert,

bei teuren Netzsteckern

nicht den geringsten Unterschied gehört zu haben!

Weder Mit PC noch mit Streaming.