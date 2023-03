Kein Ton an einem HDMI-Eingang

Hallo

Schon länger gab es Tonstörungen an meinem LG Fernseher, wenn ich über eine Set-Top-Box per HDMI geschaut habe. Manchmal kam auch auf einzelnen Sendern kein Ton (daher dachte ich an die Set-Top-Box), zudem war manchmal der Ton nicht da, wenn man die Set-Top-Box einschaltete, da half dann ein Neustart bzw. Strom aus-ein.

Gestern jedoch kam gar kein Ton mehr und nach dem Durchsehen von den Einstellungen hat alles nichts geholfen. Daher habe ich am Ende dann das HDMI-Kabel vom HDMI-1 an den HDMI-2 des Fernsehers gehängt und - siehe da - der Ton war wieder da. Am HDMI-1 jedoch weiterhin nicht. Anscheinend liegt es also am einen HDMI-Anschluss des Fernsehers. Wie kann das möglich sein, dass zwar das Bild ankommt, aber der Ton nicht? Kommt euch der "Defekt" bekannt vor?

Gruss und Dank

Thomas