Frage zur Klinkenstecker-Verbindung

Hallo,

ich möchte 2 Kopfhörer (Earhörer) gemeinsam an die entsprechende Buchse eines Fernsehempfängers anschließen. Dazu habe ich einen Audio-Splitter 3,5 Male > 2x 3,5 Formale an den Fernseher gesteckt. Daran wieder je eine Klinken-Verlängerungsschnur mit je einem Earhörerpaar.

An beiden Earhörerpaaren ist danach mit fest verbundenen Steckern kein oder nur sehr leiser Empfang vorhanden. Wenn man die Stecker von Hand in der jeweiligen Buchse lose variiert, kann es teilweise dabei zu einem guten Empfang kommen. Der Stecker hält aber nicht fest in der Buchse, sodass kein einwandfreier Kontakt hergestellt werden kann.

Da passt die Paarung von Stecker und Buchse kontaktmäßig nicht zueinander. Gibt es hier bestimmte Bezeichnungen für Stecker und Buchse, um zu einer nutzbaren Steckerkombination zu kommen? Ich würde mich freuen, hierfür eine Lösung zu bekommen. Ich hoffe, mich verständlich ausgedrückt zu haben.

Ebo1