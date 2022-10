Senderübertragubg geht nicht

Hallo

Ich habe eine Frage. Also ich habe noch einen Samsung TV UE32C der ist schon etwas betagt. Ich wollte jetzt meine Sender neu sortieren weil es neue Sender gibt. Zum sortieren kann ich ja nur die alte ChanSort nehmen da von der neuen Version die Daten nicht gelesen werden? Leider geht das übertragen auf den USB Stick nicht? Vom Stick in den TV geht aber? Jetzt möchte ich nun einen neuen Sender in ChanSort einfügen aber wie geht das nun wieder ? Alles ausgegraut bzw keine Möglichkeit Frequenz o.ä. ein zu geben. Das sortieren am TV ist sehr umständlich. Wer hat einen Rat.

mfg

Planitzer