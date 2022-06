Hallo Experten

Ich habe ein Problem. also ich habe einen DVD Player mit nur einem Scart Anschluß. Jetzt ist das die Soundbar über 3,5mm Klinke dran zum Cds abspielen. Nun wollte ich aber auch mit diesem Player mal ein Video sehen. Ich suche nun ein Kabel mit Chinch und Klinke. Geht es das Video Signal über Chinch an den TV und das Audio Signal über Klinke an die Soundbar? Sonst müsste ich ja zwei Kabel benutzen und an dem Player immer umstecken.

mfg

Planitzer