Arte, One u. a. vielleicht doch bald wieder empfangbar?

Aber bleibt das so?



Definitiv ja, weil die SD-Kanäle abgeschaltet werden/wurden. Der Rundfunkstaatsvertrag sieht zwar eine frei empfangbare uswusf. Grundversorgung vor und das ist ja weiterhin der Fall. Auf die Endgeräte hat das freilich keinen Einfluss und da liegt es eben tatsächlich beim Empfänger, der sich um die Technik kümmern muß, die ja auch ein PC für den Empfang per Webstream sein kann. Da ist ergo nix mit "Bringschuld" der Sender.



Imho trifft das auch auf den jeweiligen Kabelanbieter zu, der ja nicht dafür verantwortlich ist, sich neben dem Bereitstellen um die Empfangstechnik zu kümmern. HD und SD sind zwei verschiedene Techniken und Verfahren, so dass auch kein "einfaches Wandeln" der Signale funktioniert.



Das Problem ist doch auch beim Internet so gewesen, als die T-Kom auf VoIP oder von ADSL auf VDSL umstellte. Da hatte man als Kunde auch keine Wahl außer zu kündigen oder in den sauren Apfel eines "neuen" Vertrags zu beißen plus sich den entsprechenden Router zu kaufen, wenn das bisherige Equipment nicht mehr damit funktioniert hat. Wer so wie ich ISDN-Kunde war, konnte sein ganzes Geraffel für ISDN in die Tonne kloppen und ohne Verrenkungen nicht einmal die bisher drei statt der an den üblichen Fritzboxen nur noch zwei Telefonanschlüsse nutzen.





Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dies mit den Sendern so bleibt; da ist Dynamik drin, soweit ich es verstanden habe.



Bis auf weiteres wird es erst einmal beim jetzigen Standard des HD-Fernsehens bleiben und somit auch die Technik. Inwieweit der nächste Schritt dann mit dem Sprung auf 4k und IP-TV oder sogar über flächendeckendes 5G statt DVB-S/C/T sein wird und wann das passiert, lässt sich schlecht sagen. Beim Radio wird der Wechsel zu DAB+ der nächste Sprung sein mit allen o.g. Konsequenzen.