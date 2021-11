Youtube Werbung auf VU+ Satreciever ausblenden.

Hallo,

Gibt es dato 11.2021 noch eine Möglichkeit die Werbung von youtube bei den SmartTVs bzw. Set Top Boxen zu deaktivieren, ohne einen YouTube Premiumaccount zu ordern. Die nervige Werbung ist das eine, dass sich teilweise die Lautstärke bei der Filmunterbrechung durch Werbung erheblich erhöht ist das andere. Natürlich könnte ich auf YT auch verzichten, aber will ich nicht und auch keinen Account bezahlen. Mit Pi-hole sollte das ganze früher mal funktioniert haben, dem nach was ich so gelesen habe, funktioniert das nicht mehr zuverlässig.