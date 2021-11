Verbindung PC -> TV

Hallo und guten Abend die Gemeinde,

habe da "natürlich" mal wieder eine DAU-Frage , da ich mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt habe:

Es existiert ein PC (Intel-NUC mit W10Pro) in einem (Kabel)Netzwerk, der vom "Server" Bilder lädt. Diese sollen dann nicht nur vom davor sitzenden Benutzer, sondern auch noch von anderen dabei sitzenden Leuten per Groß-TV (an der Wand hängend) begutachtet werden.

Wie stelle ich das am zweckmäßigsten an, dass die Bildschirmausgabe vom PC drahtlos (geht das z.B. über WLAN/Bluetooth oder wie?) an den TV geschickt und dargestellt werden kann? Gibt es dazu besonders empfehlenswerte Geräte (habe da mal was TV-Streaminggeräte von einer Firma wie "RoKu" gehört) oder gibt es andere Mütter (Hersteller) mit ebenfalls hübschen Töchtern?

Freue mich über jeden Hinweis - und na klar könnte ich jetzt stundenlang im Internet suchen, aber warum immer wieder das Rad neu erfinden, wenn es hier Experten gibt, für die so was ein alter Hut ist....

Vielen Dank im Voraus und ansonsten ein baldiges schönes Wochenende!