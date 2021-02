hallo beflissene Freunde

seit einigen Wochen werden mir bei den Sendern ARD, ZDF, HR, BR laufend Sprachanzeigen mit dem gesprochenen Text mitgeliefert im unteren Teil des BS, aber keineswegs auf allen Sendern. Auf einem anderen FS weiter weg nichts dergleichen. Beide Panasonic,

Es muss also an diesem FS allein liegen. Kann leider trotz sorgfältiger Suche in den Menüs nicht den Punkt finden, um das abzustellen.

gibt es da einen generellen Tipp?