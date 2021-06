SCART Signal auf TV Karte

Hi Leute. Vor ein paar Monaten habe ich meine alten VHS-Recorder entsorgt. Saudumme Idee (was weggeworfen wird wird IMMER danach gebraucht) alldieweil ich jetzt einen bräuchte - ungefähr 120 VHS Kasetten wollte ich nun endlich digitalisieren weil ich Platz brauche. Jetzt dachte ich mir so unbedarft das SCART Signal (vom verbliebenen) so umzuwandeln daß es in einem Teil wie diesem https://www.amazon.de/dp/B01F8R616Q/ref=emc_b_5_i als analoges Antennensignal ankommt. Dann sollte eine Aufnahme funzen, und sei es nur über Bildschirmrecorder. In der Steinzeit gab es so was mal als die TV noch nicht alle SCART Anschlüsse hatten wenn mein Gedächtnis mich nicht grob täuscht. Hat wer eine Idee wo man so was finden kann - oder eine bessere Idee? Die üblichen Videograbber scheitern wohl bei Kaufkassetten, zumindest wird bei Amazon das Thema wohlweislich nicht beworben.