„LG-TV verschiebt selber die Sender“

Ich habe einen alten Beitrag im hifi-forum gefunden. Der ist zwar von 2016, aber es könnte einen Versuch wert sein, sofern sich an deren Programmierung nichts geändert hat. Das schrieb LG an einen Foristen. Zitat:

In den Einstellungen gehen Sie auf den Punkt Sender -> Sendereinstellungen -> Automatische Einstellungen.

Dort waehlen Sie zuerst "Satellit" als Eingangsquelle.

Bestaetigen Sie mit "weiter".

Den naechsten Punkt " Bearbeitung der Satelliteneinstellungen" koennen Sie ebenfalls mit weiter ueberspingen.

Im darauf folgendem Punkt waehlen Sie die "Vollstaendige Suche".

Sie bestaetigen mit weiter.

Nun waehlen Sie als Satellitendienstanbieter bitte "andere".

Im naechsten Punkt haken Sie bitte nichts an, bzw wenn Sie keine Bezahlprogramme nutzen koennen Sie hier einen Haken setzen.

Nun starten Sie den Suchlauf.

Nach dem erfolgreichen Suchlauf koennen Sie auch die Porgramme auf die gewuschten Sendeplaetze legen.

Dazu gehen sie im Sendermanager oben rechts auf den Punkt "Verschieben"

Nun waehlen Sie in der linken Senderliste den Sender aus den Sie verschieben moechten.

Sobald der Sender mit einem Haekchen versehen ist waehlen Sie den Zielplatz in der rechten Senderliste.

Nun waehlen sie den Pfeil in der mitte der beiden Senderlisten und bestaetigen mit OK.

Dann muessen Sie die Auswahl nur noch bestaetigen.

Zitat Ende.

Dazu habe ich noch irgendwo gelesen, dass LG ab Programmplatz 100 keine individuellen Senderanordnungen mehr vorsehen soll. Vielleicht könnte das Durcheinander auch damit zusammen hängen.

Das steht bei Chip, ist auch etwas äter:

https://praxistipps.chip.de/lg-sender-sortieren-geht-nicht-daran-kanns-liegen_91658

Futurzone:

https://www.futurezone.de/entertainment/tv/article229465520/Bring-deine-Favoriten-zusammen-Bei-LG-die-TV-Sender-sortieren.html

Das Programm ChanSort kann helfen, aber auch derbe Probleme bereiten. Ich würde lieber noch genau herauszufinden versuchen, ob es für deine Glotze funktioniert. Es kann dazu führen, dass du mindestens einen Werksreset machen musst, oder aber einen Techniker brauchst. Also Vorsicht!