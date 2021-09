„HD Sender Empfang an altem Fernseher“

Guten Abend,

eine Bekannte hat in einem Besucherzimmer einen alten RÖHREN-Fernseher (ja so etwas gibt es noch :-)



Nun hat sie versucht den neuen Sender von BILD mit einem alten Receiver zu bekommen.

Der Hersteller sagt, dass der alte Receiver kein HD Sender empfängt und somit auch z.B. den neune BILD-Sender so nicht empfangen kann.



Wie ist es, wenn sie jetzt einen HD-Reciver nutzt, kann Sie den Sender dann auf dem alten Röhren-Fernseher übertragen und anschauen oder kommt der alte Röhrenfernseher dann mit dem HD Sender nicht klar?

Danke