Zu schwaches TV-Signal

Hallo,

ich kenne mit TV-Technik leider kaum aus und würde daher Eure Unterstützung zu folgendem Problem brauchen:



Meine Mutter sieht TV via "simplitv" (www.simplitv.at) und verwendet dafür diese DVB-T2 Zimmerantenne: https://www.amazon.de/dp/B00CFTTAU0/?coliid=I3S2YPEM31IWTF&colid=1ZEODF30Q131N&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it .

Bis zum Sommer klappte das alles noch gut, doch nun scheint der Empfang/das Signal bei bestimmten Programmen (konkret: ORF - die meisten anderen Programme funktionieren weiterhin) im Raum plötzlich zu schwach geworden zu sein. Warum weiss ich nicht, offenbar hat aber der Sender hier etwas zum Negativen geändert.



Meine Frage:

Wie kann man das Problem ev. am besten beheben ? Rücksetzen auf die Werkeinstellungen, neuer Sendesuchlauf, Software-Update etc. nutzte leider alles nichts.

Ich denke, ich benötige da eine stärke Zimmerantenne oder ?

Könnt Ihr mir da einen Tipp geben, welche man da nehmen könnte, welche technischen Kennzahlen man dabei beachten muss etc. ?



DANKE !