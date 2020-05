Liebe Experten,

von meinem Galaxy A6+ kann ich mit der Funktion "Swipe" der im Betreff genannten App sowohl Bilder als auch Videos und Musik auf meinen Fernseher PANASONIC VIERA übertragen. Ich weiß aber nicht, was ich am Fernseher einstellen muss: AV1, AV2 ... Ich habe alles durchprobiert - es kommt nicht an, obwohl es laut Smartphone sendebereit ist. Müsste ich erst das (begrenzte) Internet des TV aktivieren?