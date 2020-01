Hi ich habe zum Weihnachten 2 Amazon UK geschenk gutscheine in wert von gesamt 40 pound, ich can die nur auf Amazon UK einlösen, und kann den betrag von deutschland aus nicht zuzahlen.

Ich suche eine gute "Wireless Kopfhörer ohne Bluetooth" die ich mit meine Blaupunkt TV von 2014 benutzen kann.

Stimmt dass ich eine kleine Bluetooth adapter in der USB port am TV stecken kann um Wireless Kopfhörer mit Bluetooth zu benutzen?

Ob die beim Amazon UK zu kaufen gibt muss ich mal nachschauen.

vg kesart