„Ständige Störung wenn wir fernsehen möchten!“

Meine Schwester und ich haben einen Fernseh - Vertrag mit 1&1.Wir beide sehen gern Natur-und Tierfilme, die sich manchesmal über 3 bis 4 Stunden hinziehen können. Laufend werden wir durch folgende Hinweise gestört wie, sind Sie noch da oder sollen wir umschalten, oder möchten Sie was anderes sehen usw.Diese Sätze stehen auf dem Bildschirm geschrieben. Es passiert auch, dass das Bild vollkommen verschwindet. Seit neuerdings werden wir auch bei PC - Spielen gestört. Nach einer bestimmten Zeit, wird einfach unser Rechner ausgeschaltet. Mein Vertrag mit 1&1 geht über das Internet. Meine Schwester und ich sind 75 Jahre alt. Wir haben das Gefühl, dass man uns bevormunden will. Es ist Nervend und kommt einer Belästigung gleich. Man hält uns nicht für fähig einen Ferseher und Computer zu bedienen. Man hält uns für vergesslich weil wir 75 Jahre alt sind. Nun mein Anliegen. Wie können meine Schwester und ich uns dagegen wehren. Es ist sehr nervend und störend. Viele nehmen uns das alles nicht ab, aber es ist wirklich so. Mit frdl. Gruß! biene5