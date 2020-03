Kaufempfehlung günstiger LED Beamer

hallo

bei der Frage nach der Qualität der Beamer spielt die zukünftige Anwendung eine Rolle.

Helligkeit und Schärfe sowie ein erträgliches Maß an Lüfterlautstärke stehen bei allen Anwendungen an erster Stelle.

Hier ist es so, werden keine Filme auf einer großen Leinwand abgespielt, sondern nur Grafiken.

Solange Auflösung/Kontrast fein genug ist, damit auch Text gut lesbar ist, kann ich auf Farbechtheit und ruckelfreie Video Wiedergabe verzichten. Selbst bei einem billigen LED Beamer, der eigentlich gar nichts kann, erkenne ich bei Tageslicht noch etwas. Die Anforderungen sind also insgesamt niedriger als bei einem Heimkino, was die Suche erschwert, denn "kauf dir was richtiges für 700.-" ist bei mir nicht drin..

Das Problem ist, dass bei Beamern der weniger bekannten Hersteller bei den Datenangaben offenbar viel geschummelt wird. Da soll ein Gerät für 200.- ein Kontrastverhältnis von 7000:1 haben, was einfach nicht stimmen kann, wie die Bewertungen etwa bei Amazon vermuten lassen. ODer die Lumen Angaben sind meist wohl übertrieben. Leider sind hier hunderte bezahlter Schreiber von Rezessionen unterwegs, die erstmal alles toll finden und schreiben, wie toll es verpackt ist und dass auch eine FB dabei ist :)

Ein Kauf auf Grundlage ehrlicher, verlässlicher Daten wäre da viel einfacher. Bisher habe ich bis 200.- gedacht - falls es in dem Bereich gutes Mittelmaß gibt.

Vielleicht doch ein älteres Gerät gebraucht kaufen - soll aber schon LED sein. Risiko größer.

oder wer ein spezielles Forum kennt, da würde ich dann auch mal anfragen.

.... Gruß