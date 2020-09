IR Universal Fernbedienung gesucht

Hallo Gemeinde.

Wie in der Überschrift stehen, bin ich auf der Suche nach einer Universal Fernbedienung. Aktuell nutze ich um zu Klotzen 3 Stück davon. Und das nervt doch jetzt ganz schön. Da ich darüber nicht wirklich einen Plan habe, wollte ich euch mal um hilfe bitten.

Folgende Gerätschaften verwende ich:



Samsung T5370 Smart Tv (32 Zoll)

Für denn guten Ton einen Auna AV2-CD508 HiFi Audio-Verstärker

und noch einen TechniSat Digit MF4-S.



Jetzt wäre es natürlich super, wenn eine Fernbedienung alle 3 Geräte bedienen könnte. Gilt natürlich auch für zukünftige (wenn möglich). Das TechniSat funktioniert zwar noch, dennoch kommt es schön langsam in die Jahre, da ja Sendungen in SD Qualität langsam aber sicher abgeschaltet werden. Das ist jetzt noch ein ganz anderes Thema.

Preis lasse ich mal offen, wichtig wäre aber ne beleuchtete Tastatur.

Würd mich über Tipps freuen.

Grüße