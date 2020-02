Hallo,

suche eine Alternative zum Telekom Entertainment Center. Das deswegen, weil ich, wenn möglich, gerne auf dieses via Fernwartung zugreifen möchte. Es geht dabei nicht um mich, sondern um den Anschluss meiner Mutter, die sich mit ihren 74 was Technik angeht noch gut schlägt, aber teilweise eben total überfordert ist. Ich praktiziere das schon mit ihrer FritzBox und auf ihrem Laptop via TeamViewer.

Vielen Dank im Voraus

Gruß Olli