TV-Klangregelung Kopfhöreranschluss?

Hi, ist es bei allen neueren TV so, das eine Klangregelung beim Kopfhörerausgang nicht einstellbar ist? Lautstärke geht, Klang nicht. Mein Samsung UE48J6250 bietet das nicht. Wie stelle ich das an, ohne zusätzliche, aktive Audiogeräte den Klang regeln zu können? Gibt es passive Regler, die man zwischen TV-Klinke und Kopfhörerklinke zwischenstecken kann?

Warum macht das ein TV-Hersteller so kompliziert? Eigentlich braucht man keine Komplizierte Menüs. Einfach Lautsprecherausgang, wie bei einem HiFi-Gerät auf die Klinkenbuchse legen.

Gruß Roger