„Satreceiver finder "Servus-TV" nicht“

Hallo zusammen,

am Sonntag habe ich versucht, per Sendersuchlauf am Digitalreceiver den Sender" Servus-TV" zu finden, aber das klappt nicht.

Auch nach manueller Eingabe der Frequenz 11302MHz, Polarisation H und Symbolrate 22000 wurde der Sender nicht gefunden, die Daten sind von der Seite "satindex.de/sat/astra-free

Andere wichtige Sender, die vorher oder nachher im Suchlauf kommen, sind da.

Warum wird dieser Sender nicht gefunden?

Wollte eigentlich Motorradrennen ansehen, dass auf diesem Sender ausgestrahlt wird.

Es ist ein Medion- Receiver, Modell weis ich gerade nicht., funktioniert aber sonst einwandfrei.

Hascherl