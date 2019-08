PC auf Fernseher streamen

Moin,

ich möchte PC-Inhalte (Fotos, Filme) auf den Fernseher streamen.

Ohne Kabelsalat, am Liebsten über WLAN.



Traumhaft hier mein Handy, einfach auf das WLAN Symbol klicken, mit dem TV verbinden - läuft.

Hier die Ausgangssituation: Mein PC, ein stinknormaler Windows 10-PC mit nicht mehr ganz aktueller Hardware. Der Fernseher, ein Panasonic TX-50ASW504.



Der PC und auch der Fernseher sind im gleichen Netzwerk. Der PC via LAN, der TV via WLAN. Muss der PC auch über WLAN verbunden werden?



Ich habe es mal hiermit versucht:



https://tipps.computerbild.de/unterhaltung/tv/pc-mit-fernseher-verbinden-ohne-kabel-so-funktioniert-es-531859.html



Läuft nicht. Im Geräte Manager wird der TV gleich 2x angezeigt (siehe Bild).

Auch unter Netzwerkadressen wird der TV angezeigt.



Wie ich da jetzt allerdings Inhalte streame, bleibt mir ein Rätsel.

Habt Ihr eine Idee?



Danke für die Hilfe!

minbari