info -Beratung zum Blu Ray Player Kauf.

Hallo zusammen.

Ich wollte mir einen blu Rayplayer kaufen um so meine eigene Fernsehgestaltung zu machen, da mir in Öffentl. Rechtl und bei den Privaten Sendern a: zu viel an Werbung kommt,was die Zeit für einen interessanten Film unnötig in die Länge zieht, b: zu viele Wiederholungen kommen, c: zur besten Sendezeit immer nur zb Tatort ,Bergdoktor-Bergretter, Musikantenstadl oder sonstiges kommt ,wenn was interessantes geboten wird, läuft das zu nachtschlafender Zeit,selbst am Wochenende .Von Wochentags da ganz zu schweigen.deshalb will ich mir ein Blu Ray Gerät zulegen um das zu sehen was ich will,wann ich will.Das Problem daran ich habe noch einen Grundig Röhrenfernseher der nur Scart Anschlüsse hat. Will mir aber kein neues TV Gerät deswegen zulegen.Der Blu Ray Player muss daher wohl nicht den allerhöchsten Standart haben.Das ist dann meine eigentliche Frage, welches Gerät wäre da empfehlenswert?.Den HDMI Ausgang kann man ja mit einemHDMI zu Scart Wandler zum Fernsehgerät verbinden. Vielleicht hat jemand mit der Problematik schon eigene Erfahrungen, und kann sie mir so zukommenlassen.Vielen Dank vorab.Mit freundlichem Gruß.Handy 6611