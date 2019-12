Das WWW spuckt leider nichts aus, was L bedeuten könnte bei der Kiste.



Wie luttyy wäre das erste bei mir ebenfalls, Netzstecker ziehen und warten, ob das Ding wieder hochkommt. Das sind am Ende auch nur kleine Computer und die können sich ergo auch verschlucken.



Falls der Kasten zu warm geworden ist, kannst Du vielleicht auch mal etwas Druckluft durchblasen.



Sonst schreibst oder rufst Du ggf. Opticum mal an, bei einer Reparatur kannst Du immer noch überlegen, ob Du diese ausführen lässt oder vorher mal in eine Reparaturcafe gehst mit dem Ding, falls die Elko-Seuche wieder zugeschlagen hat...