Chromecast via WireGuard

Moin,

Ein Freund von mir lebt in Russland und möchte deutsches Fernsehen via VPN und Chromecast gucken. Er besitzt ein internationales Modell der FritzBox 7490. Grundsätzlich funktioniert das auch mit der in der FritzBox implementierten VPN Lösung. Allerdings kommt es immer mal wieder zu Abbrüchen, weswegen wir auf die Idee kamen, die neuere VPN Lösung WireGuard mittels einer an meiner FritzBox 7590 angeschlossenen und geflashten(openWRT) FritzBox 4040 auszuprobieren. Auch diese Lösung funktioniert, aber nur nicht mit Chromecast. Liegts am DNS-Server? Müssen irgendwelche Ports für Chromecast freigeschaltet werden? Zumindest ich habe in meinem Hauptrouter(7590) den entsprechenden WireGuard Port freigeschaltet. Ich weiß aber nicht, ob ich das eventuell für den Chromecast auch tun muss, oder er? Wäre für Ratschläge Dankbar.

Gruß Olli