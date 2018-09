Hallo,



f?r einen Neubau bin ich am ?berlegen mir f?r meine zuk?nftige Sat-Sch?ssel einen Multischalter bzw. Unicable-System montieren zu lassen.



Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher, ob ich das Prinzip von Unicable richtig verstanden habe. Ich m?chte mir einen entsprechenden Receiver zulegen der nat?rlich ebenfalls Unicable-f?hig sein soll.

Er muss in der Lage sein, insgesamt 4 Transpondersignale empfangen und aufnehmen zu k?nnen, am besten ?ber 1 Eingangskabel, wenn m?glich. Bin ich da mit einem Unicable-System richtig ?



Wenn ja, k?nnt ihr da ein Multischalter empfehlen ?



Gru?



Reddy1978