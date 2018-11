„TV akzeptiert keine angeschlossenen Geräte“

Grüss Euch !

Meine Bekannte übernahm beim Tod ihrer Oma deren TV, einen Grundig 32XLC3200BA.

https://www.euronics.de/tv-und-audio/fernsehen/tv-geraete/843/32-xlc-3200-ba-80-cm-32-lcd-tv-c?emsrc=kw&refID=dsa/alle&gclid=EAIaIQobChMIlJG81OzW3gIVmuF3Ch2WLwySEAAYAiAAEgJsvvD_BwE

Das Teil hat 3xHDMI, SCART, PC, etc. Schliesst man aber ein beliebiges HDMI-Gerät an (egal, ob HDMI 1/2/3), erscheint nur AV und ATV. Ebenso auch am VGA-Anschluss.

Von der Oma her sind keine Probleme (Überspannung, umgefallen, Reparatur ...) bekannt, sie hat aber auch nur TV geschaut. Ein entsprechender Receiver funktionierte via AV mit SCART. Bisher schaut meine Bekannte auch nur fern. Nun wollten wir einen Mediaplayer per HDMI dranhängen, was einfach nicht geht, weil die Dr...ckskiste stur AV oder ATV anzeigt. Auch mit Chinchkabeln und/oder Adaptern änderte sich nichts, und ihren PC per VGA dranhängen geht genausowenig.

Hat irgendjemand Plan, was man da machen kann (ausser Sperrmüll) ?

Danke !

Alibaba