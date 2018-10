Stream hat regelmäßige Ruckler

Hallo,

ich schaue gerne Sport auf sportdeutschland.tv. Leider läuft der Stream nicht so richtig rund, es gibt in regelmäßigen Abständen (ca. 8 Sekunden) einen kleinen Ruckler von ca. 0,5 Sekunden, es erscheint auch ganz kurz das Symbol, das nachgeladen wird. Das ist kein Weltuntergang, aber es nervt halt doch. Woran kann das liegen und was kann ich dagegen tun?

Meine Gedanken sind folgende: An der Internetleitung liegt es nicht, 50 Mbits (die ich auch wirklich kriege) sollten dafür ja locker reichen. Dann kommt eine Fritzbox 7430, die 10 m Luftlinie vom PC entfernt steht (WLAN). Auf dem PC mit einem i5-6500 und 8 GB Speicher läuft ein gepatchtes Win 7 pro, allerdings habe ich keine Grafikkarte nur den internen Intel HD Graphics 530 Chip. Vom PC geht es dann per HDMI zum Monitor. Ich denke, diese Komponenten sollten eigentlich ausreichen für einen Stream, ich schaue so auch Netflix und Sky ohne Ruckeln.

Was mir noch aufgefallen ist: wenn ich mir gleichzeitig mit dem Handy (ebenfalls per WLAN) den gleichen Stream anschauen, dann hat das Handy ca. 10 Sekunden Vorsprung vor dem PC und zeigt keine Ruckler!?! Wie kann das sein?

Wäre toll, wenn jemand eine Idee hätte, an welcher Schraube ich da drehen muss, um das zu beheben. Vielen Dank!

Gruß

Till