„Lautsprecher an Fernseher anschließen“

Hallo, ich möchte eine Soundbar an einen Fernseher anschließen.



Die Soundbar (vermutlich sind es nur Tieftöner, sie waren Zubehör des Vorgänger-TV) hat 2 Klinkenstecker:

https://www.pic-upload.de/view-34592604/B anane.jpg.html kopieren



Der Fernseher hat diese Anschlüsse:

https://www.pic-upload.de/view-34592804/drei.jpg.html



Der Fernsehr hat auch SPDIF:

https://www.pic-upload.de/view-34592597/s pdif.jpg.html kopieren



Ich hatte die Soundbar schon am Kopfhöreranschluß des TV, da war der Ton kräftig und bassig, aber nicht laut genug, TV stand auf voller Lautstärke. Das ist keine gute Lösung.



Kann ich Anschlüsse am Fernseher nutzen. Wie? Was benötige ich?

Ich kann auch eine Soundbar kaufen. Fernseher hat USB, falls die Boxen Strom brauchen. Dennoch stellt sich auch hier die Frage, welche Soundbar mit welchen Stecker kaufen und wie anschließen?

Danke im Voraus!