„Kabel HD-Recorder Film über HDMI grabben möglich?“

HDMI bietet per se HDCP als Verschlüsselung an, weil das eine der Vorgaben für diese Schnittstelle war.



Die Grabber weisen in der Regel darauf hin, dass so verschlüsselte Aufnahmen nicht aufgezeichnet werden können und davon kannst Du hier vermutlich ausgehen.



Möglicherweise findest Du aber auf Youtube auch Beiträge, wie so ein Splitter für HDMI bei unverschlüsselten Aufnahmen zu nutzen wäre.