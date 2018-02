„Hardware-Thema: Bild/Ton bei HTPC teilweise asynchron“

Hallo zusammen,

folgende Situation entsteht in meinem eigenen Kinokeller:

am Zotac-Mini-PC ist per HDMI ein Denon-Receiver angeschlossen und an den wiederum per HDMI ein Beamer.

Schaue ich nun Videos (z.B. vom NAS oder lokalen USB-Stick per VLC oder auch Youtube oder traileraddict), dann ist alles 1A in Ordnung.

Wenn ich aber bei Amazon-Prime einen Film kaufe/leihe und anschaue, sind Bild und Ton um eine gefühlte Viertelsekunde verschoben. Dabei ist die Wahl des Browsers ergebnisirrelevant (IE, Edge, FF, Opera); ebenso habe ich die Zotac-Kiste gegen eine andere ausgetauscht - mit demselben Ergebnis.

Jetzt bin ich etwas ratlos und frage euch, ob ihr eine Idee habt, woran´s liegen könnte.

Gruß,

Dirk