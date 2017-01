„Welchen TV brauche ich für Youtube und Co?“

Ich möchte Filme sehen, über Youtube ohne großartig Laptop oder sonst was anschließen zu müssen, über LAN oder WLAN, der Router steht direkt daneben. Ist das mit Smart TV machbar?

Ja, das ist machbar - allerdings ist die Bildqualität nicht berauschend und die Bedienung (jedenfalls bei meinem Gerät) sehr umständlich. Ich habe so ein drei Jahre altes Smart-Billigteil von Samsung, Internetempfang über WLAN sehr gut, schneller Seitenaufbau. Bei YouTube hängt die Bildqualität von dem ab, was die Gegenseite sendet. Gekaufte Filme (z.B. von videoload) ruckeln manchmal, wenn man sie in HD-Qualität sehen will, SD hingegen ist durchaus passabel. Wegen der umständlichen Bedienung über die Tasten der Fernbedienung nutze ich die Smart-Funktion kaum. Unter dem Fernseher steht mein HTPC, damit und mit 'ner richtigen Tastatur geht's schneller, bequemer und besser. Das Ganze ist natürlich eine Kostenfrage. Ich könnte mir vorstellen, dass hochwertige (und entsprechend teure) Smart-TVs mehr leisten als mein 500-Euro-46 Zoll-Samsung.