Suche Wireless-In-Ears für TV

Da ich regelmäßig per Kopfhörer (bislang mit normalen In-Ears und Verlängerungskabel) in der Nacht vor dem TV sitze, suche ich (bislang vergeblich) nach (einigermaßen hochwertigen) In-Ear-Kopfhörern (keine On- oder Over-Ear-Kopfhörer), die über eine kabellose Technik (nicht Bluetooth) mit einem herkömmlichen Smart-TV verbunden werden können (über die normale Kopfhörerbuchse).

Es sollten also modulare In-Ear-Kopfhörer sein, die über eine Empfängerbox an die Kopfhörerbuchse anschließbar sind, damit man sich praktisch unabhängig im Raum bewegen und das Audiosignal des TVs empfangen kann.

Vl. kennt ja jemand ein solches Produkt?