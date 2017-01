„Satellitenfernsehen und alte Röhre“

Hi Leutz,

da demnächst meine Freundin zu mir zieht, muß ich mir nun leider auch Gedanken über Fernsehempfang machen.

Sie will Sender aus ihrer Heimat sehen (logo) und daher kommt nur Satellitenfernsehen in Frage. Habs zwar über Internet versucht, aber die Übertragung ist viel zu langsam für live-Streaming.

Nun soll ja demnächst das "normale" Satellitenprogramm abgeschafft werden und nur noch HDTV übertragen.

Ich hab noch 'ne "alte" Röhre (gekauft 1999) und sehe auch nicht ein, einen von den neuen Wohnzimmerspionen anzuschaffen, solange das Teil noch flimmert.

Nun die Frage: Sind die neuen HDTV-LNBs abwärtskompatibel, so wie es die "normalen" digitalen zu den analogen Empfängern waren, oder muß ich da was Neues kaufen. Ach so, mein TV hat nur das gute alte Koax und - immerhin - Scart.