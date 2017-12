Mediathek hat Abends ab ca. 21h Störungen

Ich schaue mir Filme aus der Mediathek auf meinem PC an. Ich habe eine 50000 Internet-Verbindung über eine Fritzbox 7390. Tagsüber ist die Wiedergabe normal genau wie auf meinem SAT-TV, Abends jedoch so ab ca. 21:00h kommt es häufiger zu Störungen bis zur Unterbrechung ds Programms. Je später der Abend wird um so mehr treten die Störungen auf. Heute habe ich bei auftretenden Störungen den T-Online Speedtest parallel laufen lassen. Dabei wird die Download Rate und der Ping mit 0 angezeigt. Das normale FF Standard Bild zeigt dagegen keine Einschränkung.

Mein FF 57.0.1 (64bit) läuft mit uBlock und NoScript.

Hat jemand eine Erklärung für die Störung?

Fbe