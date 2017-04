Ich möchte mal ein wenig Erfahrung und Wissen abschöpfen.

Hallo,

mittlerweile habe ich festgestellt, dass so ein Flachbildschirm-TV nicht die ideale Soundwiedergabe bietet.

Von Kopfhörer bin ich wieder weg und beschäftige mich mit Soundbars und dazu gibt es Fragen.

Ich will das Teil über TOSLink anschließen. Das Gerät soll sich ein- und ausschalten, wenn ich das TV-Gerät entsprechend bediene.

Dazu habe ich mir die Bedienungsanleitung vom Samsung HW-J250 runtergeladen.

Nun gut. Einschalten kann man es, aber abschalten tut es erst, wenn es so 25 Minuten ohne Signal ist.

Na gut, es kann BlueTooth, aber so etwas will ich gar nicht nutzen - nur Sound vom TV.

Wer kann mir da was Gängiges so um die 100 € empfehlen?

Es sollte auch nicht höher als 6-7 cm sein.

Danke.