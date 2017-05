ggf. LCD TV gesucht

Moin

Ich hab von meinem Papa nen Auftrag bekommen, sein Problem zu lösen.

Ende Juni wird bei ihm das Analog TV abgeschaltet, womit nur noch DVBT per Kabel empfangbar wird. Aktuell wird dort noch eine Röhren Möhre betrieben.

Zu erwähnen ist in dem Falle, der Mann ist sogut wie blind und macht die Kiste nur an (per Hauptschalter), um dann das Erste anzuhören und Nachrichten oder irgendwelche Soup Operas anzulauschen. Ist er damit fertig, schaltet er wieder am Hauptschalter aus.

Jetzt stellt sich die Frage, kaufe ich ihm nun eine Box, die das digitale Signal empfängt und speise es ihm per Scart ein oder kaufe ich ihm einen LCD TV, da die Röhren Möhre ein gewisses Alter hat?

Vorraussetzung für einen LCD wäre, er muss über Fernbedienung die Programme direkt anwählen können, also 1 für ARD, 2 für ZDF, 3 für irgendwelches Dritte usw. oder aber Gerät soll per einschalten einen bestimmten Kanal einschalten.

Also in Kurzform:

Entweder er soll per Hauptschalter Ein/Aus sein Ziel erreichen oder aber mit wenigen Tasten (Softtaste auf FB Ein/Aus, Programmtaste 1-9) sein Programm auswählen können.

Zusatzinfo:

Ich selbst habe keinen TV und habe mich auch bisher nicht mit der Bedienbarkeit von Flach TVs auseinandergesetzt. Bevor ich also Stunden in einem Fachgeschäft verbringe, frage ich hier nach Infos.

Weiter, Geld spielt keine Rolle, was nicht bedeutet, dass das Gerät vergoldet und mit Diamanten besetzt sein muss. Also ein günstiges gutes Gerät, einfach zu bedienen.

Als Größe (Diagonale) dachte ich an 1,20 bis 1,50 Meter. Gerät sollte einen mittleren Standfuß haben und einen Höhenunterschied von mindestens 6 cm ausgleichen (Gerät soll auf einen 86cm breiten TV-Rollwagen mit Stahlrahmen an der Seite) aufgestellt werden.

Ich hoffe, meine Frage ist Verständlich. Falls nochwas fehlt, nachfragen.

Besten Dank.