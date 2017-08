Hi,

der LG Fernseher meiner Mutter geht st?ndig von alleine an und aus. Das genaue Modell muss ich nochmal nachschauen. L??t sich die defekte Einheit in Eigearbeit auswechseln?

Gr?0e Christian

Bewertung dieses Beitrages Nickles /forum/smart-tv-und-streaming/2017/fernseher-geht-st-ndig-an-u-aus-539211005.html 04.08.2017 0 3 von 5 von 5